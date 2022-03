Juventus, incubo ottavi di finale: il dato conferma il tabù

La Juventus non riesce più a superare gli ottavi di finale, che adesso sembrano diventati una vera e propria maledizione.

La Juventus viene eliminata ancora prematuramente dalla Champions League. I bianconeri, dopo l'1-1 dell'andata, non sono riusciti a portare a casa il passaggio del turno ai quarti di finale, per giunta giocando in casa. Oggi è il giorno del processo alla Vecchia Signora, delle analisi a mente fredda, lasciando da parte le emozioni negative vissute ieri sera. Al netto di tutto la vittoria era alla portata, per conquistare almeno l'obiettivo minino europeo, ovvero i quarti di finale. E' crollato tutto in una manciata di minuti e adesso la Juventus subirà le conseguenze sia in campionato che nelle casse della società. Infatti bisognerà vedere come reagirà la squadra alla batosta subita, anche finanziariamente, il colpo incassato è importante, perché, entrando nelle prime otto, i bianconeri avrebbero guadagnato almeno 15 milioni in più, ora sfumati.