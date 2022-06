Juventus, per Cambiaso è sfida con l’Inter: l’agente conferma

La Juventus vuole rinforzare la fascia sinistra e Andrea Cambiaso è un profilo gradito. L'Inter però non sta a guardare.

redazionejuvenews

La Juventusha necessario bisogno di rinforzare la difesa. Il club bianconero, salutato Giorgio Chiellini, dovrà sicuramente intervenire per acquistare un nuovo difensore centrale di livello che possa sostituire degnamente l'ex Livorno. Ma il club piemontese deve risolvere anche una grana sulla corsia sinistra, perché è chiaro che Alex Sandro oramai sia un calciatore in involuzione, come testimoniato dalle ultime stagioni deludenti dell'ex Porto. Inoltre, sul difensore incombe anche la questione contrattuale, infatti, il classe '91, tra un anno potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero, visto che il suo accordo con Madama scade a giugno 2023. Attualmente è difficilissimo ipotizzare un rinnovo, visto che il brasiliano percepisce ben 6 milioni annui, cifra altissima anche in relazione all'età.

Proprio per questi motivi la cessione sarebbe la soluzione più idonea, ma al momento non è arrivata nessuna offerta dai vari club interessati. La Juventus, comunque, si sta coprendo le spalle, e sta trattando diversi terzini, tra cui anche Andrea Cambiaso, difensore del Genoa. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, e con la conseguente retrocessione del Grifone in Serie B, la Vecchia Signora ha deciso di puntare forte sul calciatore, visto che la valutazione è molto bassa, intorno ai 8-10 milioni di euro.

Il club bianconero, però, non è l'unica squadra interessata, considerando che anche l'Inter vuole Cambiaso per rinforzare la catena di sinistra. Madama nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, incontrerà l'entourage del classe 2000, per provare a chiudere l'operazione e bruciare la concorrenza. Anche lo stesso agente del terzino, Giovanni Bia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del Nazionale U21: "Cambiaso tra Inter e Juventus, dove andrà? Entrambe le squadre lo vogliono, vediamo chi la spunterà. Preferenze Inter o Juventus? Nessuna, sono due grandi squadre". La sfida è iniziata, la Juventus è pronta a spuntarla nei prossimi giorni.