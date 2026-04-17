La notizia improvvisa della morte di Alex Manninger ha sconvolto l’intero mondo del calcio. L’ex portiere bianconero, ci lascia a soli 48 anni. Gianluigi Buffon, suo compagno di squadra alla Juve per diverse stagioni, tramite un post su Instagram ha voluto dedicagli un messaggio:

“Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo.

In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: “siete tutti matti, non mi avrete mai.” Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie.

Riposa in pace. Gigi”