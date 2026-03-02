Juventus, blindato McKennie: contratto prolungato fino al 2030

Manca solo l'ufficialità, ma nel pomeriggio è arrivata la firma. Uno dei beniamini dei tifosi ha rinnovato il proprio contratto.

Nel pomeriggio è arrivata un’ottima notizia in casa Juventus. Il centrocampista statunitense Weston McKennie ha rinnovato il proprio contratto. Il texano ha firmato, nel pomeriggio, il prolungamento di contratto che lo legherà con la Vecchia Signora fino al 2030. L’annuncio e l’ufficialità sono attesi nei prossimi giorni, ma non è da escludere che arrivino anche nella serata di oggi. Il nuovo contratto prevede un ingaggio di 4,2 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus, fino a raggiungere una cifra compresa tra i 4,5 e i 5 milioni. McKennie in questa stagione ha giocato 38 partite, condite da 8 gol e 7 assist. A dicembre ha raggiunto le 200 presenza con la Juventus e, da quando è arrivato a Torino (stagione 2021-2022), è uno dei centrocampisti più prolifici, sia in Serie A che in Champions League.

Dopo Yildiz, un altro rinnovo importante in casa Juventus. Saranno da capire i futuri di Dusan Vlahovic e di Luciano Spalletti, entrambi in scadenza a Giugno 2026.