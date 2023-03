Juventus, tutti i risultati dell’attività di base nel weekend

UNDER 12 (ANGARONI) Sempre nella cornice dello Juventus Training Center di Vinovo l'U12 di Mister Angaroni, da sotto età, ha pareggiato 1-1 con il gol di Lenta contro l'U13 del Volpiano in un match del girone D del campionato "Esordienti 2° anno". IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 14 (CATTO) Netta vittoria per l'U14 di Mister Catto in un match del campionato di categoria contro i pari età del Torino. A Vinovo, presso lo Juventus Training Center, finisce 6-0 grazie alle reti di Acrocetti, autore di una doppietta, Elimoghale, Demichelis, Marchisio e Rigo. UNDER 13 FEMMINILE (PINI) Grande successo per 9-0 per l'U13 femminile di Mister Pini in un match del campionato "Esordienti 2° anno" contro l'U12 maschile del Settimo.

In gol, per le nostre bianconere: Rulfin, autrice di una doppietta, Abbondanza, autrice di una doppietta, Bavosio, autrice di una doppietta, Pepe, Quagliata e Sacchi. UNDER 13 (CASTAGNO) In quel di Vinovo, sempre nella cornice dello Juventus Training Center, finisce 1-3 (3-3 FIGC) un match del campionato "Under 13 Pro" tra l'U13 di Mister Castagno e i pari età del Torino. In gol per i bianconeri Ferrò. UNDER 11 (MAGRI) Netta vittoria, da sotto età, per l'U11 di Mister Magri in un match del girone M del campionato "Esordienti 1° anno" contro l'U12 della Torinese. Finisce 4-0 (punteggio FIGC) per i nostri piccoli bianconeri grazie alle reti di Amadio, Marchisio, Fiore, Beltracchini e Mazza. UNDER 11 (PERLA) Successo per 0-5 (0-4 FIGC) per l'U11 di Mister Perla, da sotto età, contro l'U12 del Pianezza in un match del girone E del campionato "Esordienti 1° anno". In gol Tebani, autore di una doppietta, Dwomo, Graneri e Cartisano".