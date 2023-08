Juventus-Atalanta: i precedenti in amichevole

I bianconeri scenderanno domani sera in campo a Cesena per l'ultimo test match prima dell'inizio del campionato

La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa, e nel pomeriggio partirà alla volta di Cesena, dove domani è attesa dall'ultima partita amichevole prima dell'esordio in campionato contro l'Udinese; in programma il 20 agosto. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'Atalanta, in un importante test match, per capire le condizioni della squadra.

"Un assaggio di serie A nella prossima amichevole in programma sabato 12 agosto a Cesena tra Juventus e Atalanta, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Una marcia di avvicinamento vissuta attraverso sfide affascinanti nella tournèe americana per i bianconeri, l’ultimo step con i bergamaschi rappresenta un banco di prova intrigante per verificare lo stato di forma ad una sola settimana dall’inizio ufficiale della stagione.

DUE STAGIONE FA FINÌ 3-1 IN AMICHEVOLE ALL'ALLIANZ STADIUM

Sono parecchie le sfide passate con i nerazzurri in campionato e coppa Italia, mentre in amichevole Juventus e Atalanta si sono affrontate 16 volte nella loro storia. Lo score recita 8 vittorie bianconere, 3 pareggi e 5 successi per gli orobici. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale a due stagioni fa, il 21 agosto 2021 all’Allianz Stadium, e anche in quell’occasione fu test match prima dello start. La gara terminò 3-1 per noi, con reti di Dybala, Muriel, Bernardeschi e Morata.

NEL '77 TRIS A BERGAMO CON DOPPIETTA DI BONINSEGNA

Prima di questi match, il più fresco faccia a faccia precampionato si registra nel 2001, con il trofeo Valle D’Aosta in scena a Saint Vincent: 0-0 al 90° per i ragazzi di Marcello Lippi con sconfitta 3-2 ai calci di rigore. La vittoria più larga (sempre in termini di amichevole) si ha invece il 3 settembre 1977: bianconeri che passarono 3-0 a Bergamo grazie alla doppietta di Boninsegna e al gol di Virdis." (Juventus.com)