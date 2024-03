Juventus: allenamento terminato, domani sera la partenza per Roma

La Juventus scenderà in campo sabato pomeriggio contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri saranno ospiti allo Stadio Olimpico di Roma, e partiranno domani sera alla volta della Capitale. La squadra è scesa in campo alla Continassa questa mattina per l'allenamento, che ha confermato l'assenza di Milik ed Alcaraz dalla partita di domani. "Allenamento mattutino per i ragazzi di mister Allegri con il gruppo che da ieri ha ritrovato i giocatori partiti per gli impegni con le nazionali e ormai sempre più vicini alla sfida contro la Lazio, in programma sabato 30 marzo alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.