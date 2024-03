Juve, Szczesny verso il rinnovo: futuro alla Buffon per il polacco

Decisivo con la maglia della Polonia, con il contratto in scadenza alla Juve. La situazione di Szczesny è alquanto particolare. Il portiere polacco ha dimostrato di essere una certezza tanto in bianconero quanto in nazionale e per questo secondo quanto riportato da Tuttosport la Vecchia Signora starebbe lavorando al rinnovo di contratto, ma a cifre ribassate. L'idea della Juve è chiara: offrirgli un prolungamento alla Buffon, ovvero farlo rimanere in squadra con un secondo di livello alle sue spalle da far crescere con calma. Per il momento niente di ufficiale ma l'impressione è che l'accordo sia possibile. Staremo a vedere.