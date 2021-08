Juventus, Allegri è alla ricerca di un altro centrocampista

L'addio di Cristiano Ronaldo ha creato una voragine nella Juventus. Kean basterà a ricoprirla? Allegri vuole un altro centrocampista.

redazionejuvenews

L'addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato una voragine nell'attacco della Juventus, che ieri sera non è stato in grado di sfondare la difesa dell'Empoli. In attacco è previsto a breve l'annuncio di Moise Kean, che ha da poco terminato le visite mediche con i bianconeri. Il giovane attaccante italiano sarà abbastanza? Secondo Massimiliano Allegri, l'attacco non è il reparto che più ha bisogno di rinforzi, bensì il centrocampo. Nonostante l'innesto di Manuel Locatelli, Max vorrebbe aggiungere qualcosa ancora in mezzo al campo.

Su questi argomenti il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio ha rivelato: "Vedremo se la Juve si accontenterà di Moise Kean. Max Allegri vuole un altro centrocampista, un giocatore alla Axel Witsel che è trattato in queste ore. Bisogna fare attenzione anche al possibile ritorno di Miralem Pjanic, in ogni caso la Juve può prendere un centrocampista. Vedremo se arriverà un altro attaccante che non era previsto, perché posso garantire che Mauro Icardi non si muove dal PSG, la scelta di Leonardo è chiara. L’idea della Juve è quella di fare l’investimento sull’attaccante l’anno prossimo. Quindi di conservare la vera, gran parte del budget per la prossima estate. Questo perché a pochi giorni dalla fine del mercato era difficile trovare questo tipo di colpo".

Witsel sembra quindi essere l'obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero, ma le trattative vanno a rilento e il tempo stringe. Su Twitter Renè Maric, vice allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato della possibilità di un suo trasferimento. Rispondendo ad un tifoso che si meravigliava che le richieste per Witsel fossero di soltanto 5 milioni di euro, il vice allenatore ha esclamato: "Ovviamente non ha senso, non riesco a capire come le persone non riescano a capire che sia solo un modo per fare un bel titolo". La Juventus dovrà quindi offrire ben più di 5 milioni, e sembra disposta a farlo.