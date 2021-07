Giordano: “La Juventus con questa squadra non potrà andare distante in Europa”

Giordano, intervenuto durante il programma radiofonico Maracanà, in onda su Tmw Radio, ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri.

Bruno Giordano è un ex calciatore e leggenda della Lazio, attuale detentore del record di gol nelle coppe nazionali per i biancocelesti (18). Intervenuto durante il programma radiofonico Maracanà, in onda su Tmw Radio, ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri: "A livello europeo, con questa squadra, sarebbe già tanto se arrivasse in semifinale. In Italia se la gioca per il campionato, ma per l'Europa ci sono di mezzo tante altre grandi squadre". Giordano è quindi molto critico sulle possibilità che la squadra bianconera potrebbe avere in campo europeo. Anche se "L'Europeo dimostra che non sempre vincono le favorite - Ha poi dichiarato l'ex biancoceleste - . Nelle ultime stagioni non abbiamo visto una grandissima Juventus. E' una buonissima squadra, ma ci sono squadre più attrezzate, come il Psg".