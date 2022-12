Juve, Zielinski incorona Szczesny: “Ci sta salvando facendo parate incredibili”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca Zielinski ha parlato del Mondiale in Qatar: "Giocare contro Messi complica le cose perché lui è un genio, fa sembrare tutto semplice. All’improvviso ti manda in porta un compagno o inventa qualcosa. Di sicuro non potremo affrontare la Francia con quest’atteggiamento: serviranno più carattere, più coraggio, più voglia di far male all’avversario che è fortissimo. Però dobbiamo anche goderci questo momento. Adesso ci concentriamo sulla Francia, passiamo da Messi a Mbappé. E non solo a lui, perché dietro a Mbappé sulla sinistra c’è Theo Hernandez".