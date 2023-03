Juve, idea Zaniolo: “Non posso garantire che resterò in Turchia 5 anni”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha parlato della sua esperienza al Galatasaray e del futuro: la Juve ci pensa

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha parlato della sua esperienza in Turchia con il Galatasaray: "Mi sto trovando benissimo. È una città che vive di calcio, eppure i tifosi sono sempre gentili e rispettosi, anche quando ti chiedono video e selfie. Lo stadio, poi, è incredibile. Mai giocato in uno più caloroso, è almeno pari all’Olimpico. Quando ho segnato il mio primo gol mi sembrava di volare. I nostri obiettivi? Vincere lo scudetto, la Coppa di Turchia e qualificarsi in Champions League. Vogliamo tutto".

Juve e Milan lo seguono, sul suo futuro ha aggiunto: "Cominciamo subito col mercato? Guardi, il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo".

Chiosa finale sulla nazionale, in campo oggi contro Malta: "Non sono stato convocato perché sono stato fermo per tre mesi e ho bisogno di lavorare. Ho parlato con Salsano, il vice del c.t., che mi ha detto di stare tranquillo, che sono seguito e quando starò bene le cose verranno automaticamente. Io alle finali di Nations League vorrei esserci. Alla Nazionale tengo tanto, non c’è niente di più bello che rappresentare l’Italia".