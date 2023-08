Juve, da Yildiz a Gatti: i bianconeri lavorano ai rinnovi

È stata un'estate particolare in casa Juve , segnata da pochissime operazioni di mercato. L'unico vero acquisto in effetti è stato Weah, mentre per il resto la dirigenza bianconera si è limitata a blindare i propri campioni. Da Vlahovic a Chiesa, passando per i rinnovi di contratto di Rabiot e il riscatto di Milik: più che a rivoluzionare i bianconeri hanno preferito consolidare.

In quest'ottica la dirigenza è ormai vicina al rinnovo di contratto di Kenan Yildiz , giovane talento turco su cui Allegri punta con forza . Il classe 2005 nelle prime due giornate di Serie A è sempre subentrato e ora la Juve si prepara a un rinnovo di contratto fino al 2027 . La firma potrebbe arrivare già in giornata.

Ma Yildiz non è l'unico. La Vecchia Signora è in contatto anche con Gatti e Huijsen: per il primo si tratta per un rinnovo di contratto annuale mentre per il secondo fino al 2027. La Juve del futuro parte da qui.