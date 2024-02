Juve Women, Thomas: “Qui la collettività prevale sugli obiettivi individuali”

Lindsey Thomas ha commentato l'ultimo successo della Juventus Women in campionato: l'attaccante è stata autrice di una doppietta personale

Nella conferenza stampa post partita del match vinto dalla Juventus Women contro il Napoli ha parlato l'attaccante bianconero Lindsey Thomas. Ecco le sue parole: "Siamo sportivi di alto livello, so che sono alla Juventus. Siamo tutte sul pezzo e devo aiutare quando il mister ci chiama. Lavoro tantissimo e accetto tutte le scelte. Quando vado sul campo l’obiettivo è sempre vincere, c’è un obiettivo comune e l’individualità passa in secondo piano. Gioco dove vuole il mister, se posso aiutare la squadra lo faccio a destra o da punta. Non ho una preferenza, mi adatto".