Juve Women, Montemurro: “Fatti molti sacrifici. E’ stato difficile”

Intervistato per il podcast Stories of Strength, Joe Montemurro ha parlato del suo percorso per arrivare ad allenare la Juventus Women. Ecco le sue parole: "Penso che, come tutto il resto, non serva la bacchetta magica ma occorre impegnarsi e sacrificarsi. E serve la giusta motivazione. Sono cresciuto in un ambiente dove il football non era lo sport numero uno. Le opportunità erano molto limitate. Ho avuto il privilegio di fare le giuste scelte in questo percorso e il caso ha voluto che lavori per il club per cui tifavo da bambino ed è uno straordinario privilegio essere qui. Quindi occorre lavorare duramente, sfruttare le opportunità e sacrificarsi".