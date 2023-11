Juventus Women-Inter, le informazioni sull’accesso allo stadio

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota in vista della partita con l' Inter . Ecco il comunicato: "Derby d'Italia femminile in arrivo. Domenica 19 novembre alle 15 si gioca Juventus-Inter. Ecco, come sempre, le indicazioni per le modalità di accesso allo stadio.

COME FARE Come sempre, anche per Juventus-Inter I biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a Juventus.com e recarsi sulla sezione biglietteria. Si potranno prendere fino a 4 biglietti a testa, che all’ingresso dello Stadio verranno richiesti in formato cartaceo.