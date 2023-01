Juve Women, Montemurro: “Faccio i complimenti al Chievo”

Al termine della partita l'allenatore bianconero ha commentato: "Il Chievo ha idee di gioco importanti e cerca di proporre, di mettere in campo idee. Complimenti a loro, faccio gli auguri di poter raggiungere la Serie A; la partita è stata molto utile per noi, sia per la nostra crescita, che per testare le ragazze più giovani, che per provare alcune soluzioni nuove. Noi scendiamo in campo rispettando tutte le avversarie, è questo che si deve fare, sempre; partite come queste possono essere complicate, quando si gioca più volte in settimana, ma le ragazze sono state brave a sperimentare, continuando a fare la loro gara e a proporre gioco".