Juve, Vlahovic ci sarà contro il Torino? Le ultime novità e l’annuncio di Chiesa

Vlahovic è al lavoro per tornare al 100% in vista del derby della Mole tra Juve e Torino: le parole di Chiesa sulle sue condizioni

La sfida contro l'Atalanta ha dimostrato come ci sia una Juve con Vlahovic e una senza. L'attaccante serbo è il perno dell'attacco bianconero, la punta di peso in grado di far salire la squadra, far rendere al meglio Chiesa e soprattutto segnare gol importanti.