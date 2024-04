Juve, Vlahovic sui social: “Niente scuse, dobbiamo fare meglio”

Ennesimo risultato negativo per la Juve, che ha pareggiato 2-2 contro il Cagliari. I bianconeri nel girone di ritorno hanno conquistato appena 18 punti, un ritmo da zona retrocessione che ha messo in forte dubbio il futuro di Massimiliano Allegri. Tra i migliori in campo contro i rossoblù c'è stato Dusan Vlahovic, autore del gol del 2-1 che ha riaperto la partita. Il classe 2000 ha segnato una rete stupenda su calcio di punizione che ha dato il via alla rimonta bianconera. Il bomber serbo sul suo profilo Instagram ha scritto: "Niente scuse, niente alibi. Dobbiamo fare meglio e chiudere al meglio questa stagione. Noi vogliamo vincere e vogliamo farlo con voi".