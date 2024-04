Juve, Vlahovic cecchino su punizione: record per il serbo

Il primo tempo della Juve contro il Cagliari è stato disastroso, l'ha ammesso anche lo stesso Allegri: "Non abbiamo capito la partita. A fine primo tempo avrei dovuto cambiare tutti, anche me stesso". Poi però nella seconda frazione di gioco i bianconeri hanno tirato fuori il loro spirito combattivo e sono riusciti a pareggiare portando così a casa un punto. Una rimonta nata dalla rete su calcio di punizione di Vlahovic, ormai un vero e proprio esperto. Come riportato da Opta, infatti: "Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A: più di qualsiasi altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei nel periodo. Mira".