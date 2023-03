Juve, Kovacevic: “Kostic l’acquisto perfetto, Vlahovic? Grande attaccante”

Intervistato da LaGazzettaDelloSport ha parlato dei propri connazionali in forza alla Juventus. L'ex calciatore ha elogiato in particolar modo Kostic ma ha speso belle parole anche per Vlahovic: "Vlahovic è un grandissimo attaccante, nelle ultime difficoltà sta meglio fisicamente. Dusan ha necessità di toccare tanti palloni durante la partita, sono sicuro che Allegri sta lavorando per servirlo meglio anche dentro l’area. Quando la Juve ha preso Kostic, ho sempre detto che è un lavoratore straordinario e che avrebbe fatto la differenza in Serie A. I risultati si stanno vedendo, quando parte sulla fascia è complicato fermarlo, è l’acquisto perfetto per la Juventus perché ha caratteristiche uniche. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, avrei fatto qualche gol in più".