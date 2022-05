Juve, i problemi di Vlahovic: cercasi esperienza e un pizzico di tecnica

La sostituzione per Chiellini l'ultimo dei casi: Vlahovic che succede? Alla scoperta dei problemi del bomber serbo

Dove nascono i problemi di Vlahovic? Ma soprattutto: è giusto parlare di problemi? Analizzando i numeri è facile capire come ci sia qualcosa che non va. Acquistato per 80 milioni di euro, il classe 2000 sarebbe dovuto essere la soluzione a tutte le lacune offensive bianconere. E in effetti all'inizio è stato così: gol all'esordio in Serie A e in Champions League. Euforia a mille. Poi il calo, naturale per un ragazzo di 22 anni alla prima esperienza con una squadra che conta. Dusan è passato da 17 gol in 21 presenze con la maglia della Fiorentina (0,81 gol a partita) ai 6 gol in 12 presenze con quella della Juventus (0,5 gol a partita).