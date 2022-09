Juve, Vlahovic alla Fiorentina? Commisso: “Per 10 milioni…”

Intervenuto a SportItalia il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato di questo inizio di stagione un po' altalenante: " Abbiamo iniziato bene vincendo le prime partite , però adesso abbiamo 3 punti in meno rispetto all'anno scorso anche se allora avevamo Vlahovic ... " Senza il bomber serbo la Fiorentina ha fatto molta fatica a trovare la via del gol: " Ho fiducia che Jovic e Cabral si sbloccheranno, tutta la squadra crescerà, abbiamo avuto anche tanti infortuni. Se riprenderei Vlahovic? Forse per 10 milioni sì, come ha fatto l'Inter con Lukaku ".

"Juventus, Milan, Inter hanno perso centinaia di milioni in questi anni, io non faccio come loro, ho fatto un utile di 16 milioni e non faccio buchi in bilancio. Con la cessione per 75 milioni di Vlahovic ho preso Ikoné, Cabral, Dodo, Gollini, Mandragora, Barak e visto che devo ancora avere soldi per Vlahovic e anche per Chiesa intanto ho finanziato io gli acquisti. Dati alla mano, sono il presidente della Fiorentina che ha speso di più", ha concluso il presidente viola.