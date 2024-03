Juve, Visnadi: “Al Napoli la figura di Giuntoli era fondamentale”

Intervistato a Radio Radio, Gianni Visnati ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: "Oggi la figura del direttore sportivo non è più quella di 20 anni fa. Ai tempi non c’erano i reparti scouting o i Presidenti che fanno le trattative di mercato in prima persona. Oggi il DS fa la differenza nel momento in cui diventa il conduttore della quotidianità della squadra, di supporto all’allenatore. Governare uno spogliatoio di livello top, confrontarsi con situazioni complesse anche per i livello di fatturato dei calciatori, la squadra ha bisogno di una figura che sappia rapportarsi con ambiente e società. Giuntoli al Napoli è stato più bravo in questo che nel calciomercato".