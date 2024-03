Juve, da Zubimendi a Hojbjerg: Giuntoli valuta alternative a centrocampo

In fase di calciomercato, come nella vita, non sempre può andare tutto secondo i piani. Per questo bisogna essere sempre pronti ad ogni evenienza. Deve saperlo bene il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli, che se da una parte segue con grande attenzione Koopmeiners, dall'altra ha pronti diverse alternative. La principale è Ferguson, ma non è il solo. Occhi puntanti anche su Zubimendi della Real Sociedad, senza dimenticarsi di Hojbjerg, mai uscito dai radar bianconeri. Un giocatore con caratteristiche completamente diverse, invece, è Amrabat. Puntando su di lui la Juve andrebbe a liberare Locatelli dalla posizione di mediano permettendogli di agire da mezzala. Tante possibilità, nessuna certezza.