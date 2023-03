Juve, visite ok per Chiesa: oggi il colloquio con Allegri per il rientro

Federico Chiesa tira un grande sospiro di sollievo per le condizioni del ginocchio: oggi il colloquio con Allegri per stabilire il rientro

redazionejuvenews

Federico Chiesa torna da Innsbruck con una buona notizia: il guru delle ginocchia, il professor Cristian Fink, dal quale era volato per un controllo al ginocchio destro, ha rassicurato il calciatore. Così l'esterno della Juve è rientrato più sereno alla base, dopo un blitz in Austria spinto dalla preoccupazione, dopo essersi fermato dopo appena una ventina di minuti in campo nel derby d'Italia.

La preoccupazione si lega soprattutto al fatto che il ginocchio in questione non è quello operato a gennaio 2022. Serve andarci cauti, soprattutto visto il recente passato del calciatore. Ecco perché saranno decisive le prossime ore per valutare la presenza dell'ex Viola nella prossima sfida di campionato.

Chiesa ed Allegri si confronteranno per decidere se anticipare il rientro già sabato sera. Aprile è un mese ricco di appuntamenti complessi ed entrambi le parti potrebbero decidere di non rischiare. Tra i vari appuntamenti in casa Juve c'è il match dell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri, in programma il prossimo martedì. Il calciatore quindi viaggia verso il recupero e il suo rientro è previsto per la sfida contro i meneghini. Al momento però non è da escludere che possa giocare almeno uno spezzone di partita o tornare pienamente a disposizione contro il Verona. Tutto resta da valutare ma Chiesa può tirare un sospiro di sollievo.