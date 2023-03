Juve, le fasi di vendita per i match contro Verona e Inter

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato le fasi di vendita per le sfide contro Verona e Inter: il comunicato

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato le fasi divendita per le sfide contro Verona e Inter. Ecco il comunicato: "La Juventus inizierà il mese di aprile con due sfide tra le mura amiche. All'Allianz Stadium, infatti, i bianconeri affronteranno l'1 aprile alle ore 20:45 l'Hellas Verona, nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A, e il 4 aprile, alle ore 21:00, per la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. Due partite da vivere insieme, come sempre. Di seguito tutte le fasi di vendita.

LE FASI DI VENDITA PER JUVENTUS-HELLAS VERONA

Martedì 7 marzo, alle ore 16:00, al via le vendite per la sfida di Serie A contro gli scaligeri.

Vendita riservata J1897: dalle ore 16:00 di martedì 7 marzo alle ore 15:59 di mercoledì 8 marzo.

Acquisto riservato J1897, B&W Member e B&W Lite Member: dalle ore 16:00 di mercoledì 8 marzo alle ore 11:59 di venerdì 10 marzo.

Vendita libera: dalle ore 12:00 di venerdì 10 marzo. In attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza

TARIFFE SPECIALI PER JUVENTUS-HELLAS VERONA

MEMBER: selezionabile solo durante le fasi riservate agli Juventus Member e al biglietto a prezzo intero.

UNDER 16: è stata prevista, infatti, una tariffa speciale per gliUnder 16 che potranno acquistare, solo in alcuni settori, un biglietto a € 20,00. Approfittate di questa grande opportunità, prevista soltanto per questa gara!

JOFC

I soci JOFC potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità di acquisto a tariffa dedicata.

LE FASI DI VENDITA PER IL DERBY D'ITALIA

Venerdì 10 marzo, alle ore 10:00, al via le vendite per la sfida di Coppa Italia contro i nerazzurri.

Prelazione sul posto per gli abbonati 22.23: dalle ore 10:00 di venerdì 10 marzo alle ore 11:59 di martedì 14 marzo.

Vendita riservata J1897: dalle ore 14:00 di martedì 14 marzo alle ore 13:59 di mercoledì 15 marzo.

Acquisto riservato J1897, B&W Member e B&W Lite Member: dalle ore 14:00 di mercoledì 15 marzo alle ore 11:59 di giovedì 16 marzo.

Vendita libera: dalle ore 12:00 di giovedì 16 marzo. In attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

TARIFFE SPECIALI PER JUVENTUS-INTER

ABBONATI: durante la fase di prelazione sul posto, gli abbonati potranno usufruire della tariffa INTERO CN (con la quale potranno effettuare il cambio nome), della tariffa ABBONATI (che non consente il cambio nome, ma permette di usufruire di uno sconto sul prezzo) e, in alcuni settori, di quella UNDER 30.

MEMBER: sarà presente una tariffa dedicata, oltre alla tariffa UNDER 30 presente solo in alcuni settori.

