Juve, toto allenatori: Tudor candidatura forte, Palladino si tira fuori

Udinese-Juventus calerà il sipario sulla travagliata e anomala stagione della Juventus, la più difficile probabilmente della seconda era Allegri. La seconda stagioni senza trofei, un secondo posto conquistato sul campo ma cancellato dalle penalizzazioni, il flop in Champions League e tanto altro avrebbe creato un forte malumore in società. Allegri intanto rimane forte di un contratto lungo altri due anni a cifre molto cospicue. Un motivo valido ma non sufficiente per avere la certezza di essere il prossimo allenatore bianconero. Sarebbero tanti gli outsiders sulla panchina della Juventus per la prossima stagione; in particolar modo, un nome su tutti starebbe prendendo forte quota, ovvero quello di Igor Tudor.