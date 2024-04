Juve, l’eredità di Allegri: obiettivo 120 milioni per il prossimo mercato

The last dance: per Massimiliano Allegri potrebbero essere le ultime sei partite da allenatore della Juve. Giuntoli e la dirigenza continuano a non voler svelare il futuro dell'allenatore italiano ma l'impressione è che a giugno sarà addio. Non per questo, però, Max si impegnerà meno nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Qualificandosi alla prossima Champions League e vincendo la Coppa Italia il tecnico lascerebbe in eredità circa 120 milioni di euro. Soldi che, almeno in parte, potranno poi essere spesi sul mercato. Come se non bastasse, poi, la valorizzazione dei tanti giovani in rosa potrebbe rivelarsi fondamentale per la dirigenza, che potrebbe andare a rivendere alcuni dei talenti, da Miretti a Iling-Junior. Insomma, sarà anche stato criticato ma Allegri lascerà dietro di se una montagna d'oro.