Calciomercato Juventus / Cherubini studia l’offerta: soldi più un giocatore!

Non è un segreto, tantomeno una novità: la Juventus si sta muovendo concretamente e sta lavorando in vista del prossimo calciomercato estivo . Quello bianconero in effetti pare essere ancora una volta uno dei club più attivi su questo fronte, dopo il grande exploit dello scorso gennaio.

Un ottimo lavoro quello fatto dalla Juve durante il mercato invernale, ma che di certo non può bastare per colmare tutte le lacune che la rosa a disposizione di Max Allegri ancora presenta. Anzi, in arrivo ci sono pure diversi addii (anche pesanti, come ad esempio quello di Dybala). Per altri giocatori invece l'età inizia ad avanzare, mentre altri ancora non sono più ritenuti all'altezza di far parte del progetto bianconero.