Juve, tanti auguri Tek! Szczesny compie oggi 34 anni

Giornata di festa in casa Juve: oggi è il compleanno di Szczesny. Per festeggiarlo il club bianconero ha pubblicato il seguente comunicato: "Settimo compleanno in Bianconero per Wojciech Szczęsny, che oggi compie 34 anni. Carisma, leadership, classe, ma anche abnegazione, intelligenza e un grande talento fra i pali: Tek è tutto questo e molto di più: proprio mentre si avvicina ai 100 clean sheet in bianconero, ha dimostrato anche tutto il suo coraggio, nel Derby, restando in campo anche dopo essersi procurato una frattura al naso. Ovviamente aspettiamo al più presto Szczesny fra i pali, e intanto tutti insieme lo abbracciamo e gli auguriamo buon compleanno!".