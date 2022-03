Verso Juve-Spezia, i pronostici parlano chiaro: bianconeri super favoriti

Chi vincerà il match di Serie A tra Juventus e Spezia? Statistiche, precedenti e pronostici parlano chiaro: bianconeri favoriti

redazionejuvenews

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro lo Spezia, sfida fondamentale per il proseguo del cammino bianconero in Serie A. La squadra di Thiago Motta è sulla carta più che abbordabile, ma la Juve non dovrà abbassare la concentrazione: vietato sbagliare. A 11 giornate dal termine, infatti, se i bianconeri vorranno veramente puntare allo Scudetto (obiettivo secondo Allegri impossibile) non potranno permettersi di perdere altri punti per strada. Vincere sarà fondamentale anche in ottica Champions League, così da tenere a debita distanza tutte le pretendenti al quarto posto. Atalanta, Roma e Lazio non sono poi così lontane e non terminare tra le prime quattro sarebbe un danno gravissimo per i bianconeri.

Secondo i pronostici, la Juventus non dovrebbe avere troppi problemi a portarsi a casa i tre punti. I bookmakers, infatti, quotano la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri circa 1,25, contro i 12,0 dello Spezia. Il pareggio è quotato invece attorno al 5,75. Secondo gli esperti di scommesse, quindi, la vittoria dei bianconeri dovrebbe essere cosa certa. All'andata, però, il match non fu così scontato, con lo Spezia sconfitto soltanto per 2 a 3 e addirittura in vantaggio per una frazione della partita. I precedenti, o meglio il precedente tra le mura dell'Allianz Stadium di Torino è tutto a favore dei bianconeri: netta vittoria per 3 a 0.

Se tutto questo non dovesse bastare, alcune statistiche parlano chiaro: la Juve non perde da ben 13 partite consecutive, ad un passo dal record stabilito da Maurizio Sarri (14) nella stagione 2019/20. Oltre a questo, lo Spezia è una delle vittime preferite di Dusan Vlahovic, che con la maglia della Fiorentina ad ottobre ha segnato un pesante tripletta. Al tempo stesso, però, lo Spezia in Serie A non ha mai perso quattro partite consecutive (in questo momento è a tre sconfitte, contro Fiorentina, Bologna e Roma). Chi vincerà? Lo scopriremo tra poche ore.