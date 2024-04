Juve, il sostituto di Felipe Anderson è Martial: i dettagli

Con una mossa un po' a sorpresa Felipe Anderson ha annunciato il suo addio alla Lazio e la firma con il Palmeiras. L'attaccante biancoceleste sembrava destinato alla Juve e invece farà ritorno in Brasile. E ora cosa farà il club bianconero? Secondo quanto riportato da Tuttosport la Vecchia Signora avrebbe già trovato il sostituto: Anthony Martial. L'attaccante francese è ormai fuori dai piani del Manchester United e andrà in scadenza di contratto a giugno 2024 e per questo la Juve proverà a convincerlo a trasferirsi a Torino a parametro zero. Classe 1995, Martial è un attaccante duttile che può giocare in tutto il fronte d'attacco, dalla prima punta all'esterno offensivo. Per i bianconeri sarebbe un jolly molto interessante.