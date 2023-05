Juve, SOS fascia destra: i bianconeri studiano per il dopo Cuadrado

Con De Sciglio ai box per i prossimi mesi e l'addio imminente di Cuadrado ora la Juve si trova costretta ad accelerare sul nuovo esterno destro

redazionejuvenews

Il brutto ko di De Sciglio contro il Lecce e la situazione relativa a Cuadrado aprono alcuni scenari in casa Juve. Con il campionato agli sgoccioli, i bianconeri studiano già per la sessione estiva di mercato. L'intervento di De Sciglio lo terrà lontano dai campi per circa sei mesi, mentre per quanto riguarda il colombiano il suo contratto scadrà a breve: il 30 giugno 2023. Con ogni probabilità l'ex Fiorentina saluterà Torino a fine stagione. La società è quindi costretta a correre ai ripari e non c'è più tempo da perdere.

Il casting per il prossimo esterno destro è già iniziato e i profili al vaglio sono numerosi. Chiaro è che molto dipenderà da chi sarà il prossimo direttore sportivo quindi al momento si tratta solo di ipotesi. Tuttavia la soluzione la Juventus potrebbe averla già in casa con Andrea Cambiaso – adattabile su entrambe le corsie – attualmente in prestito al Bologna (fino a fine campionato) e legato ai bianconeri sino al 30 giugno 2027.

Le altre idee portano il nome di Noussair Mazraoui -terzino marocchino classe 1997- arrivato da svincolato al Bayern Monaco lo scorso anno. Tuttavia il suo rendimento non ha assecondato le aspettative del club tedesco e si respira già aria di addio. Un altro profilo interessante è poi quello di Timothy Castagne. Il Leicester per cederlo a titolo definitivo non avanza grosse pretese economiche, anche visto il posizionamento in Premier. Infine c'è il 18enne Ivan Fresneda, laterale spagnolo del Valldolid. Nonostante la giovane età però la sua valutazione supera i 20 milioni di euro e su di lui ci sarebbero già anche Arsenal e Newcastle.