Juve, sfida per il centrocampo che verrà: Thuram contro Amrabat

La prossima estate la Juve si prepara a una piccola rivoluzione, soprattutto a centrocampo. I bianconeri rischiano di perdere due giocatori importantissimi come Rabiot e McKennie, i cui discorsi per il rinnovo non sembrano procedere a gonfie vele, e per questo sono alla ricerca di sostituti. Secondo quanto riportato da Tuttosport tra i nomi presi in considerazione ci sono Kephren Thuram e Amrabat. Entrambi andrebbero ad aggiungere fisicità al reparto, nomi interessanti per la mediana bianconera. Occhio però a Jorginho, possibile colpo a parametro zero. Il centrocampista della Nazionale sarebbe un'idea low cost che potrebbe far comodo alle casse del club bianconero.