Juve, agente Jorginho: “Se Giuntoli avesse bisogno potrebbe contattarmi”

Il prossimo mercato estivo della Juve si prospetta ricco di emozioni. I bianconeri torneranno infatti in Champions League e avranno bisogno di una rosa all'altezza per poter competere contro le più grandi squadre del mondo. Per questo Giuntoli si prepara ad acquistare rinforzi in tutte le zone del campo e in particolare a centrocampo. Una possibile idea a parametro zero potrebbe essere Jorginho, in scadenza di contratto con l'Arsenal. Intervenuto su TvPlay l'agente del centrocampista italo-brasiliano, Joao Santos, ha detto: "Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho, qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi".