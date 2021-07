Juve: la prossima settimana incontro per il rinnovo di Dybala

Si va verso il prolungamento del contratto della Joya

La Juventus ha iniziato ufficialmente la stagione 2021/2022 con i primi giocatori che sono arrivati nei giorni scorsi al J Medical per le visite mediche di rito, propedeutiche all'inizio della preparazione. La squadra si sta già allenando sui campi della Continassa, con Massimiliano Allegri che ha ritrovato una parte dei giocatori lasciati due anni fa dopo il suo addio ai colori bianconeri. Primo su tutti, Paulo Dybala, che il tecnico toscano ha sempre cercato di valorizzare e che sarà al centro del nuovo progetto bianconero: proprio per questo la Juventus sta lavorando sul suo contratto e la prossima settimana è atteso l'incontro decisivo con il suo agente, per parlare del prolungamento.

Dybala, dopo la scorsa stagione fatta di alti e bassi, costellata da infortuni e da stop per il COVID, è pronto a rilanciarsi, come dimostrato dagli allenamenti a cui si è sottoposto in vacanza, postati sui suoi canali social: la Joya ha una grande voglia di riprendere la sua Juventus in mano, e con Massimiliano Allegri cercherà di guidarla per riportarla in cima al campionato italiano e sul tetto d'Europa. Prima dell'inizio della stagione infatti la Joya dovrebbe aver sistemato la questione contratto, con il procuratore Jorge Antun atteso a Torino: dopo una situazione di stallo nelle trattative portate avanti da Paratici, il procuratore si confronterà ora con Federico Cherubini, nuovo responsabile dell'area sportiva, con il quale i contatti sono già stati avviati. La Joya vuole capire il suo ruolo nel nuovo progetto, ma non dovrebbero esserci intoppi per il suo rinnovo.