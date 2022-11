Juve-Psg decisiva, senza l’Europa League può cambiare tutto

La Vecchia Signora si prepara per il rush finale prima della pausa per il Mondiale che vedrà i bianconeri scendere in campo in rapida successione contro Psg, Inter, Verona e Lazio. Un tour de force tutto da vivere e che condizionerà non poco le scelte che la dirigenza effettuerà durante i due mesi di stop. Tante le valutazioni da compiere, sul tecnico, sui calciatori, su alcune figure dirigenziali e pure sui preparatori atletici, visti gli innumerevoli infortuni occorsi in questo inizio di stagione.