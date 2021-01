Juve, senti Pogba: “Voglio vincere qualche trofeo. Futuro? Tutti sanno che mi resta un anno di contratto…”

TORINO- Nel mirino della Juventus, per rinforzare il centrocampo, c’è sempre quel Paul Pogba il cui addio nell’estate del 2016 non è mai stato del tutto assorbito. In un’intervista concessa ai microfoni di BT Sport, il numero 6 francese ha parlato così del proprio futuro:

“Tutti sanno che mi resta solo un altro anno di contratto e presto parlerò con il club per discutere su come andare avanti. Al momento posso dire soltanto che il mio contratto ha ancora valore e che qui mi sto divertendo molto. Il mio unico obiettivo, in questo momento, è quello di vincere qualche trofeo. Questa è l’unica cosa a cui penso. Metterò tutte le mie energie per raggiungere questo obiettivo, tutto il resto non ha alcuna importanza. Stagione? Ad inizio anno ci aspettavamo di avvicinarci, di raggiungere il livello del Liverpool e del Manchester City, ma al momento non siamo ancora come loro. In questi anni hanno vinto diversi trofei mentre noi no, e quindi siamo ancora molto indietro. Dobbiamo continuare ancora a lavorare sodo e a migliorare.

Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto molte buone cose e vogliamo poter dire lo stesso anche a fine stagione. Vogliamo che il Manchester United continui alla grande e che sia la squadra migliore dell'intero campionato. Questo voglio sentir dire, non che abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto nulla. Bruno Fernandes? Da quando è arrivato qui ad Old Trafford ha portato molta energia in campo, oltre ai suoi passaggi, ai suoi gol e alla sua grande creatività. Stesso ruolo? A me piace giocare più in profondità, ma è comunque positivo avere a disposizione più giocatori che possono inventare una giocata decisiva in qualsiasi momento. Va bene per entrambi, stiamo andando bene e siamo contenti come squadra".