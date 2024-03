Juve, pronto uno scambio per Ferguson: scelta la contropartita

AAA centrocampista cercasi. In vista della prossima estate la Juve andrà alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e se Koopmeiners è il sogno, Ferguson è l’alternativa di low cost. La mezzala del Bologna ha dimostrato di essere un...

AAA centrocampista cercasi . In vista della prossima estate la Juve andrà alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e se Koopmeiners è il sogno, Ferguson è l'alternativa di low cost .

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per convincere il club rossoblù la Juve è pronta è inserire nella trattativa una contropartita. Il nome scelto è quello di Tommaso Barbieri, terzino classe 2002 attualmente in prestito al Pisa. Il giocatore piace all'ad Fenucci e per questo l'operazione sembra possibile.