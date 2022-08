Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo: con Kostic spazio al 3-5-2

La Juve si prepara ad affrontare il Sassuolo: come scenderanno in campo le due squadre? Le probabili formazioni

La Serie A 2022/23 è alle porte. Questa sera alle 18:30 Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta daranno il via alla prossima stagione, che si prospetta ricca di emozioni e colpi di scena. Il primo impegno della Juve sarà lunedì alle 20.45 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi , squadra che nella passata stagione ha regalato qualche problema alla formazione di Massimiliano Allegri . Ora i bianconeri avranno l'obbligo di cominciare l'annata nel migliore dei modi: l'unico risultato possibile è la vittoria. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti come Szczesny, Pogba e Chiesa : quali sono le probabili formazioni delle due squadre?

La Juve si prepara alla rivoluzione, pronta a scendere in campo con un inedito 3-5-2 . L'acquisto di Kostic, infatti, permette ad Allegri di avere molte più soluzioni. In porta al posto dell'infortunato Szczesny ci sarà Perin , con Danilo, Bonucci e Bremer a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce pronti Cuadrado e Kostic , con Zakaria, Locatelli e Fagioli in mediana. In attacco spazio a Di Maria a supporto di Vlahovic . Pronto a subentrare dalla panchina Kean, nel pieno di diverse voci di mercato.

Nessun cambiamento, invece, in casa Sassuolo, con Dionisi pronto a confermare il consueto 4-3-3. Tra i pali Consigli, con Muldur, Erlic, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa. A centrocampo spazio a Frattesi, Matheus Henrique e Thorstvedt. Tridente d'attacco composto da Berardi, Pinamonti e Ceide. Rispetto alla formazione che nella passata stagione ha battuto i bianconeri, fuori Scamacca e Raspadori, rispettivamente venduto e in trattativa con il Napoli. Out per infortunio e squalifica, invece, Traorè e Maxime Lopez. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria? Lo scopriremo tra pochi giorni.