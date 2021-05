Juve-Sassuolo: Dybala titolare, si gioca il futuro?

Stasera l'argentino in campo dal primo minuto

Una stagione segnata da un'infinità di problemi ed errori di valutazione, che sta per concludersi con una sempre più complicata corsa alla qualificazione in Champions League . Tra le tante problematiche che hanno caratterizzato questa annata bianconera, la lunghissima assenza di Paulo Dybala . La Juventus è rimasta orfana del suo numero dieci per troppo tempo. Il giocatore straordinario, trascinatore bianconero nel post lockdown, non si è più visto in campo dal termine dello scorso campionato. Infatti, le poche presenze accumulate quest'anno non hanno portato a prestazioni degne dell'MVP della Serie A 2020. Di Dybala in chiave mercato si è parlato spesso anche negli anni precedenti, con l'argentino anche vicinissimo all'addio con destinazione Manchester United. Ora, seppur sommersi dalle voci sul futuro di CR7, il tema futuro de La Joya è più attuale che mai.

La trattativa per il rinnovo contrattuale non è mai decollata. Anche se un po' per sfortuna - vedasi guai fisici - un po' per richieste troppo esose da parte del suo entourage, l'argentino non ha fatto granché per aiutare la Juventus nelle decisioni. Queste ultime partite serviranno a Dybala, oltre che a Pirlo e la Juventus tutta, per salvare quantomeno l'orgoglio. Prestazioni all'altezza della maglia che porta potrebbero tornare a far pendere l'ago della bilancia dalla parte di Dybala. Ma, esattamente come vale per Pirlo, non è detto che tre o quattro prestazioni possano bastare. La Juventus è qualcosa di molto vicino ad un cantiere aperto, dove nessuno, Agnelli incluso, sembra certo di cosa gli riserverà il futuro. È dunque ovvio che le considerazioni su Dybala verranno in seguito a quelle sull'assetto societario. Tuttavia, fare la differenza da dietro le scrivanie a questo punto della stagione è praticamente impossibile. Tutt'altra cosa è poter scendere in campo, magari trovando qualche gol o mostrando qualche colpo all'altezza delle aspettative. Potrebbe anche valere poco, ma farsi trovare pronto in un momento di grande incertezza potrebbe anche fare tutta la differenza del mondo.