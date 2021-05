UFFICIALE – La UEFA apre indagine disciplinare su Juventus, Bercellona e Real Madrid

Aperta indagine sulle squadre di Superlega

A proposito di Juventus, ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa prima del match contro il Sassuolo: "Domani dobbiamo fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione, abbiamo ancora tre partite, siamo ad un punto dalla Champions e ne ho viste in questi anni di tutti i colori. Ho perso una Champions quando vincevo 3-0. Ci deve essere grande positività all'interno di noi stessi. Ronaldo? Ha giocato tanto questa stagione facendo tanti gol. Vedremo come starà oggi e decideremo. Domani è delicata e importante, spero di avere tutti a disposizione. C'era grande delusione dopo il Milan. Abbiamo tre partite, può succedere di tutto. Dobbiamo vincerle tutte e sperare in passi falsi delle altre. Il calcio può regalare grandi soddisfazioni anche all'ultima partita. Mi sono adattato per infortuni e COVID, non ho mai messo la stessa formazione ma per un motivo, perché non ho mai avuto tutti a disposizione. In base a quanto successo durante l'anno mi sono sempre adattato e così ogni partita è diventata diversa da programmare. Avevo visto la squadra bene questa settimana, ci eravamo allenati con la giusta concentrazione ed eravamo convinti di poter fare una grande partita. Invece così non è stato, dopo alcuni episodi ci siamo disuniti e tante cose non hanno funzionato. Sapevo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma ora dobbiamo uscirne tutti insieme".