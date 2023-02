Juve, da Locatelli a Sembrant: la bellissima iniziativa per San Valentino

La Juve ha comunicato una bellissima iniziativa per San Valentino. Obiettivo: celebrare l'amore in tutte le sue forme

Giornata di festa in casa Juve, non solo per il compleanno di Di Maria ma anche per San Valentino. Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una bellissima iniziativa: "Ci sono Manuel e Thessa, Linda e Lisa, Cecilia e Marco. Ci sono le loro storie, che prima di tutto sono storie di un amore grande: il loro, ma anche quello che lega tutti i protagonisti ai colori bianconeri. Perché se sono due i colori della nostra vita, quest’anno il nostro San Valentino è più colorato che mai: è un inno all’amore senza distinzioni, a un mondo in cui chiunque è libero di amare, universalmente e incondizionatamente. E’ “Celebrate Love with Pride”!