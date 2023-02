Juve, Boattin e Sembrant fanno coming out: “L’amore ti fa sentire vivo”

Con un video pubblicato sui social le calciatrici della Juve Women Boattin e Sembrant hanno fatto coming out

Giornata di grandi rivoluzioni nel mondo del calcio, con Lisa Boattin e Linda Sembrant che hanno fatto coming out sui loro social. L'annuncio delle due calciatrici della Juve Women è venuto dopo quello in mattinata dell'ex centrocampista di Udinese e Sampdoria Jankto .

Tanti momenti di gioia ma anche alcuni difficili, come l'infortunio al ginocchio di Sembrant: "La mia seconda stagione alla Juve abbiamo fatto un grande campionato, ma io mi sono fatta maleal ginocchio. Quando la squadra ha alzato il trofeo io ero al letto prima dell'operazione". Boattin ha confermato: "Un momento bellissimo e molto significativo per lo Scudetto, ma triste perché sapevo che lei stava entrando in sala operatoria".