Juve, Cuadrado: “Vittoria importante”. Danilo: “Felice di essere tornato”

Vittoria convincente per la Juve in Coppa Italia. Le parole di Cuadrado e Danilo al termine del match contro la Sampdoria

Vittoria importante per la Juventus di Massimiliano Allegri, che vincendo contro la Sampdoria si aggiudica l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronteranno la vincente del match tra Sassuolo e Cagliari. Per i bianconeri fino ad ora non è stata una stagione semplice e vincere la coppa nazionale potrebbe essere fondamentale. I blucerchiati non erano sicuramente un avversario di livello, ma la Juventus ieri ha giocato una delle migliori partite di questa stagione, convincente sotto ogni punto di vista. Per la prima volta il possesso palla non è stato sterile ma utile a creare occasioni da gol. L'attacco ha funzionato a dovere, così come la difesa. Un successo sotto ogni punto di vista.