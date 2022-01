Juve-Samp, le probabili formazioni: in porta si rivede Perin

Le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia di questa sera tra Juve e Samp

Dopo aver battuto l'Udinese nell'ultima uscita di campionato, ora la Juve si prepara al meglio per quello che è l'impegno di Coppa Italia previsto per stasera all'Allianz Stadium, dove a farle visita ci sarà la Sampdoria del ritrovato Giampaolo. L'ex allenatore del Milan è ritornato a Genoa dopo l'esonero di D'Aversa, avvenuto nella giornata di ieri. Ancora dei dubbi di formazione per Max Allegri che, dovrà fare a meno ancora di elementi importanti, quali Bonucci, Danilo e Chiesa soprattutto, oltre a capire quale sarà lo stato d'animo di Paulo Dybala. Andiamo a vedere di seguito quelle che sono le probabili formazioni delle due squadre, con Mattia Perin che sembra essere in vantaggio su Szczesny. Di seguito le probabili formazioni. Ma intanto, parlando di mercato, attenzione alla bomba sganciata nella notte da Gianluca Di Marzio a Sky: "Contatti avviati, Allegri lo vuole subito!" <<<