Mercato Juve / Bomba Di Marzio nella notte: “Allegri lo vuole subito!”

Ormai non c'è davvero più tempo da perdere: mancano meno di due settimane alla chiusura del mercato di gennaio e la Juve non ha ancora mosso passi ufficiali. E' dunque arrivato il momento di stringere e cercare di chiudere qualche trattativa. Anche perché la Juventus è tutt'altro che ferma, come dimostrano le ultime notizie che stanno circolando in queste ore.