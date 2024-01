Juve, Samardzic blindato per giugno: accordo di massima con il giocatore

La Juve ha blindato Samardzic per giugno: i bianconeri hanno trovato un accordo di massima con il centrocampista

I bianconeri lo seguono da tempo e non hanno mai interrotto i discorsi con gli agenti del talento serbo. Secondo Tuttosport, infatti, sarebbe stato l'inserimento dei bianconeri a far saltare il trasferimento al Napoli, perchè la Vecchia Signora lo avrebbe blindato per giugno 2024.