Juve, Sabatini: “Allegri ha vinto tanto e merita più rispetto”

Dagli studi di Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato dei piani della Juventus per la prossima stagione. Ecco le sue parole: "Il comunicato si presta a due chiavi di lettura ma anche tre perché non c'è una cosa: la parola vincere. Parla di fino alla fine, sostenibilità che vuol dire vendere e più comprare, e di valorizzazione dei giovani. Tutto questo è affidato a Giuntoli che però è un anno che lavora alla Juventus e a gennaio ha potuto fare mercato e ha preso due giocatori costati dei soldi ma in prestito: uno è un oggetto misterioso e l'altro quasi. Cambio allenatore? Dovete portare rispetto per un allenatore come Allegri che ha vinto tanto".